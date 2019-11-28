Beylikdüzü Belediyesi profesyonel dansçılarını arıyor

Beylikdüzü'nde ikamet eden 10-30 yaş arası vatandaşların katılabileceği seçmeler için başvurular 20 Aralık tarihine kadar online veya Beylikdüzü Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Öğrenci İşleri'nden yapılabilecekken performansa dayalı yetenek sınavları 21 ve 22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Kültür ve sanatın önemli noktalarından biri haline gelen Beylikdüzü'nde sanata ve sanatçıya verdiği değerle örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren akademi ile müzik ve tiyatronun ardından bu kez profesyonel dansçılarını arıyor. Yöresel halk danslarında alanında uzman kişilerden eğitim alma fırsatı bularak sahnelerde yerini almak isteyen ve Beylikdüzü'nde ikamet eden 10-30 yaş arasındaki vatandaşlar Akademi Halk Dansları Topluluğu seçmeleri için başvuruda bulunabilecek. 20 Aralık tarihine kadar devam edecek olan başvuruların ardından 21 Aralık'ta 10-13 yaş gurubu çocukların, 22 Aralık tarihinde ise 14-30 yaş aralığı yetişkinlerin performansa dayalı sınavları gerçekleşecek.

Akademik dans eğitimi fırsatı

20 Aralık tarihine kadar sürecek olan başvurular online ve BAKSM öğrenci işlerinden yapılabilecekken performansa dayalı yetenek sınavıyla belirlenecek dansçılar uzman eğitmenler tarafından ücretsiz eğitimler alacak. Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayat bulacak olan toplulukta eğitim alan dansçılar tekniklerini geliştirme imkânı bulurken aynı zamanda profesyonel dans kariyerlerini de taçlandıracak.