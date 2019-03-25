Beylikdüzü Belediyesi Seçim Günü Ulaşım Desteği Sağlıyor

Belediye, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli, yatalak ve yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için nakil hizmeti verecek.

Beylikdüzü Belediyesi 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli, yatalak ve yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için nakil hizmeti verecek. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkânlarını seferber eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün sundukları bu hizmetten ihtiyaç duyan kişiler 08:30-17:00 saatleri arasında faydalanabilecek.

İmamoğlu; "Ülkemiz Ve Milletimiz Adına Bayram Gibi Bir Seçim Olsun"

Beylikdüzü Belediyesi olarak bu hizmeti beş yıldır verdiklerini ve vatandaşlarında verilen hizmetten oldukça memnun olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Umut ediyorum ki bu seçim ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi bir seçim olsun ve sonrası da bu ülkeye güzel mesajlar versin. Kendi oyumuzu kullandığımız gibi çevremizdeki vatandaşlarımızın da oy kullanması için teşvik edici olalım ve o gün oylarımıza da sahip çıkalım, gerekirse sandık başında görev alalım." şeklinde konuştu.

Belediyenin sunduğu bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 29 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar 444 09 39 nolu çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir ve kayıt oluşturabilir.

Oy verme işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

- Oy vermeye giderken seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza almayı unutmayın. Seçmen kağıdınız elinize ulaşmadıysa; YSK'nın internet sitesinden veya e-devlet kapısından oy kullanacağınız yeri görebilirsiniz.

- Oy verme günü yanınıza üzerinde TC kimlik numarası bulunan TC Kimlik Kartı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi kimliğinizi tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

- Oyunuzu kullanırken mührü belirlenen alanın dışına taşırmayın ve oy pusulasını zarfa yerleştirmeden mührün iyice kuruduğundan emin olun.

- Zarfı sandığa attıktan sonra seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atmayı unutmayın.

Kaynak: Bültenler