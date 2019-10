Beylikdüzü Belediyesinden huzurevlerine sevgi dolu ziyaret

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, huzurevi sakinlerinin gününü çiçek ve hediye takdimi yaparak içten dileklerle kutladı.Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, Özel Avrupa Huzurevi ve Özel Huzur Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılara çiçek ve hediye takdiminde bulunurken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret boyunca yaşlılarla sohbet edip öneri ve isteklerine kulak veren Başkan Mehmet Murat Çalık'a eşi Zehra Çalık eşlik etti. "Dünya Yaşlılar Günü" yerine "Dünya Deneyimliler Günü" ifadesini kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, çiçek ve hediye takdiminde bulundu."Nesiller Arası Öğrenme Merkezi ile gençlerimiz deneyim ve tecrübelerinizden yararlanacak"Nesiller arası iletişimin önemine değinen ve bunun için önemli projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çalık, "Sizlerin tecrübe ve deneyimlerini sizden sonraki nesillere aktarılması için fırsatlar yaratılması lazım. Şu an ki nesle bilgi ve becerilerinizi aktarmanız için bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 'Nesiller Arası Öğrenme Merkezi' projemiz var. Bu merkezin ana teması çocukların ve gençlerin deneyimli ağabey ve ablalarımız ile bir araya getirip tecrübelerini aktaracakları bir ortam oluşturmak. Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğini de kuramaz. Yerel yöneticiler olarak sizlerle gençlerimizi buluşturma sorumluluğunu taşıyoruz. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var ve sizlerin önerilerine her zaman açığız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL