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Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanlarına 3 bin adet yüz koruyucu siperlik

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:11
Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanlarına 3 bin adet yüz koruyucu siperlik
Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Siperlikler ilçedeki aile sağlık merkezleri ve hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, tüm birim ve ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışma programıyla korona virüs mesaisini sürdürüyor. Aldığı önlem ve tedbirlerle ilklere imza atan Beylikdüzü Belediyesi bu kez kahraman sağlık çalışanları için 3 bin adet yüz koruyucu siperlik üretti. Belediye ekiplerince tamamen steril bir ortamda hazırlanarak dezenfekte edilen siperlikler ilçe genelinde başta hastane ve aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtımı ekiplerle birlikte gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm sağlık kurumlarına yerleştirilen dezenfektan paspasların ardından dağıtılacak siperliklerle sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıracak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çalık aynı zamanda ihtiyaç halinde siperlik takviyelerinin de yapılacağını belirtti.

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi'nin sağlık çalışanları için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Çalık, "Bütün sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına imalatını yaptığımız siperliklerimizi dağıtmaya başladık. Sağlık çalışanları şu an canı pahasına mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak adına Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanlarına 3 bin adet yüz koruyucu siperlik - Haberler

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