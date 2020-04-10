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Beylikdüzü Belediyesinin "Dayanışma Askısı" kampanyasının ilk gününde 85 koli yardım toplandı

Beylikdüzü Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Beylikdüzü Tek Yürek" sloganıyla başlattığı "Dayanışma Askısı" kampanyası büyük destek görüyor.

10.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:22
Beylikdüzü Belediyesinin
Beylikdüzü Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Beylikdüzü Tek Yürek" sloganıyla başlattığı "Dayanışma Askısı" kampanyası büyük destek görüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tüm marketlere yerleştirilen dayanışma askılarına erzak bırakan vatandaşlar sayesinde kampanyanın ilk günü toplam 85 kolilik kumanya hazırlandı.
Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri, kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kolilerde eksik olması durumunda ise belediyenin Gıda Bankası takviyede bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kampanyaya gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Beylikdüzü halkının maksimum hassasiyet göstererek katılım göstereceğine inanıyordum. Dayanışma duygusunun virüsten daha hızlı yayılmasını istiyorum. Askıya bırakılan ürünler her gün düzenli olarak alınıp kolilere yerleştirilerek özenle ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırılmaya devam edecek. Evine alışveriş yaparken komşusunu unutmayarak askıya erzak bırakan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beylikdüzü, Güncel
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