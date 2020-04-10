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Beylikdüzü Belediyesinin kampanyasına vatandaşlardan tam destek

Beylikdüzü Belediyesinin korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyası vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

10.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
Beylikdüzü Belediyesinin kampanyasına vatandaşlardan tam destek
Beylikdüzü Belediyesinin korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyası vatandaşlar tarafından büyük destek gördü. Beylikdüzü halkının yardımlarıyla ilk gün toplamda 85 kolilik kumanya hazırlandı.

Korona virüs sürecinde birçok önemli çalışmaya imza atan ve tedbirin yanı sıra dayanışma ruhunu da üst seviyede tutan Beylikdüzü Belediyesinin başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlatılan ve yardımlaşmayı pekiştiren kampanya kapsamında, Beylikdüzü'ndeki tüm marketlere yerleştirilen 260 askıya ilk gün toplamda 85 kolilik erzak bırakıldı. Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri aynı titizlikle oluşturulan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda bırakılan ürünlerde eksiklerin olması durumunda da belediyenin Gıda Bankası ile takviyelerde bulunuyor.

"Birlikte neler başarabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kampanyaya gösterilen ilgi ve katılıma ilişkin mutluluğunu paylaşırken, "İhtiyaç sahibi komşularımızı unutmayarak başlattığımız kampanyamızda 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek yola çıktık. Beylikdüzü halkının maksimum hassasiyet göstererek katılım göstereceğine inanıyordum. Dayanışma duygusunun virüsten daha hızlı yayılmasını istiyorum. Askıya bırakılan ürünler her gün düzenli olarak alınıp kolilere yerleştirilerek özenle ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırılmaya devam edecek. Evine alışveriş yaparken komşusunu unutmayarak askıya erzak bırakan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, Güncel
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