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BEYLİKDÜZÜ D-100'DE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHABeylikdüzü D - 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı.

10.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:40BEYLİKDÜZÜ D-100'DE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

D - 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Ankara istikametinde bir süre trafik durdu.

Yangın, saat 21.45 sıralarında, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak, kaputu açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası

-Otomobili saran alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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