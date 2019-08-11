Haberler» Güncel» Haber

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(1)

100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı.

11.08.2019 05:14 Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(1)
BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını farkedemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken  D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:17   Beyaz Saray önünde Keşmir protestosu
06:10   Emniyet bayram öncesi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
06:06   Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(2)
06:04   Eceabat'ta orman yangını (5)
06:02   İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA AYNI YERDE İKİ KAZA 1 ÖLÜ, 7 YARALI
05:54   Çin'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
05:44   Guterres Libya'da üç BM çalışanının öldüğü saldırıyı kınadı