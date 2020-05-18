BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA KAMYONET KAZA YAPTI

Beylikdüzü D-100 yan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı.

18.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:29
Beylikdüzü D-100 yan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Yan duran araçtaki sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Kaza saat 09.45 sıralarında Haramidere Mevkii'nde meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden gıda kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yan duran araçta sürücünün yanındaki kişi kendi çabaları ile araçtan çıkmayı başarırken sürücü Uğur Alarçin kurtarılmayı bekledi. Gelen itfaiye ve 112 ekipleri polislerin de yardımıyla yaralı araçtan ön cam kırılarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor. BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU’NDA KAMYONET KAZA YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Haber

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