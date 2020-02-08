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Beylikdüzü'de E-5'te trafik kazası: 2 yaralı

5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet önce aydınlatma direğine ardından da başka bir kamyonete çarptı.

08.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:00Beylikdüzü'de E-5'te trafik kazası: 2 yaralı
E-5 karayolu mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet önce aydınlatma direğine ardından da başka bir kamyonete çarptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriye K. idaresindeki 17 AAE 750 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da 34 GSC 56 plakalı başka bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Zekeriya K. ve yanında bulunan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk, ekiplerin çalışmasının ardından kamyonetlerin kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
(Vedat Bayraktar/İHA)

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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