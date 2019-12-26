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beylikdüzü'deki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak kamerada

Eğlence yerinin güvenlik görevlisi merdivende bekleyen kişinin yüzüne tekme attı.

26.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:09
Eğlence yerinin güvenlik görevlisi merdivende bekleyen kişinin yüzüne tekme attı.
Kaçmaya çalışan gruptakilerden yakalanan 2 kişi feci şekilde dövüldü.
Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı. Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
beylikdüzü'deki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak kamerada

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA


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