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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı

TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:50Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı
TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle  hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan  kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru,  daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.


- İstanbul

Devlet Hastanesi, Tayvan, Güncel

Kaynak: DHA

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