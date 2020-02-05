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BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE KABİN MEMURUNUN TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

05.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE KABİN MEMURUNUN TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru,  daha sonra hastanenin izole müşahede odasına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenden görüntüler


- İstanbul

Devlet Hastanesi, Tayvan, Güncel

Kaynak: DHA

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