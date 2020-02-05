Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi

Koronavirüs şüphesi sebebiyle yurtdışından gelen yolcu ve çalışanlar hakkında daha sıkı tedbirler uygulanıyor. Çin'de ortaya çıkan ve 494 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün yayılmaması için tüm tedbirler alınıyor. Tayvan uçuşundan dönen kadın kabin memuru Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alınmıştı. Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı.

İZOLE MÜŞAHADE ODASINA ALINDI

Tayvan'dan dönen kadın kabin memuru kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru, daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı.

TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.