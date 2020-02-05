Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi - Haber

Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi

Tayvan uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kabin memuruna koronavirüs şüphesiyle yaklaşılmıştı.

05.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:24

Koronavirüs şüphesi sebebiyle yurtdışından gelen yolcu ve çalışanlar hakkında daha sıkı tedbirler uygulanıyor. Çin'de ortaya çıkan ve 494 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün yayılmaması için tüm tedbirler alınıyor. uçuşundan dönen kadın kabin memuru Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alınmıştı. Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı.

İZOLE MÜŞAHADE ODASINA ALINDI

Tayvan'dan dönen kadın kabin memuru kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru, daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı.

TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi

Devlet Hastanesi, Tayvan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:14:45