18.07.2019 14:47
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Beylikdüzü E-5'te basınçlı su boruyu patlattı, su yola sızdı

Beylikdüzü E-5

5 Tüyap mevkisi Beylikdüzü istikametinde su borusundaki basınç nedeniyle yola su sızdı.

E-5 Tüyap mevkisi Beylikdüzü istikametinde su borusundaki basınç nedeniyle yola su sızdı. Yaşanan olay sonrası ekipler yola taşan suyu temizlerken, asfalt kabardı. Polis tarafından yol kontrollü olarak tek şeride düşürüldü. Oluşan trafik havadan görüntülendi.

E-5 Tüyap mevkisi Beylidüzü istikametinde saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı su basıncı meydana geldi. Basınç nedeniyle asfalt kabarırken, su dışarıya doğru sızdı. Sızan suyu gören vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri su sızıntısının nedenini araştırırken, trafik polisleri de önlem alarak, yolu kontrollü olarak tek şeride düşürdü. Beylikdüzü istikametine doğru yoğun trafik oluştu. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi. Ekiplerin suyu sızın yerde çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, 3. Sayfa

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