28 Mart 2019, 20:37
»»

Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Açıldı

Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Açıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.

Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa siyasi partilerin yöneticileri, Genç Fenerbahçeliler basın sözcüsü Yücel Aslan ve taraftarlar katıldı. Açılışta konuşma yapan Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Aydın derneğin hayırlara vesile olmasını dilerken kurdele kesimi öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Açılışa Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla destek verdi. - İSTANBUL Genç, İstanbul, Beylikdüzü, Spor
Kaynak: İHA



YORUMLAR