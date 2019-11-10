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Beylikdüzü'nde 10 Kasım'da "Atatürk Ormanı"

Beylikdüzü'nde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde Yaşam Vadisi 3. Etapta Atatürk Ormanı oluşturularak, 320 ağaç toprakla buluşturuldu.

10.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:23Beylikdüzü'nde 10 Kasım'da
'nde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde Yaşam Vadisi 3. Etapta Atatürk Ormanı oluşturularak, 320 ağaç toprakla buluşturuldu.

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yıl dönümünde, ilçede gün boyu gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle andı. Anma programı kapsamında Yaşam Vadisi 3. Etapta "Atatürk Ormanı" oluşturularak 320 ağaç toprakla buluşturuldu. Törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü, Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi, aileler ve çocuklar katıldı. Başkan Çalık vatandaşlarla birlikte ağaç dikti. Çocuklar kendi diktikleri ağacın yanında Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar boş kağıtlara isimlerini yazarak ağaçlara astı. Bugünü matem günü olarak düşünmediğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, oluşturulan alanı bugüne özel olarak "Atatürk Ormanı" olarak isimlendirdiklerini belirtti.

"Atatürk Ormanı olarak isimlendirdik"

Bugünün çok özel bir gün olduğunu söyleyen Başkan Çalık, "Çok özel bir gün, şükranla anıyoruz. Ata'mızın 81'inci yıl dönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Bugünü matem günü olarak düşünmüyoruz; çünkü minnetle yad ediyoruz. Onun fikirleri doğrultusunda onun açtığı yolda ve aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Evlatlarımızla birlikte burada çok güzel bir etkinliğe imza attık. Beylikdüzü'nde 'un nefesi olma yolunda hızlı adımlarla yürüyoruz. İstanbul'a nefes olacağız. Burada binlerce ağacımız var. Burası Yaşam Vadisi'nin bir parçasıdır. Bu alanı Atatürk Ormanı olarak isimlendirdik. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan. Her noktasında ağaç dikimini yapıyoruz. Bu kenti, denize ulaştıracağız, bu kent denize yüzünü dönecek. Özel bir günde bu etkinliği yapmış olmak müthiş mutluluk verici" şeklinde konuştu.

"Her ağaç bir hayat kurtarır"

Her ağacın bir hayat kurtardığını söyleyen Fatma Benkuşat, "Çok mutluyum her ağaç bir hayat kurtarır. Çocuklarımız bu ağaçların gölgesinde oturup sohbetler edecekler. Bugün büyük kurtarıcımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde onu saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, anma etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinden Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçede bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlid okutularak lokma dağıtımı gerçekleştirilecek. Günün sonunda Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Korosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde seslendirecek. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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