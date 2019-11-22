Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde 13. kattan intihar - Haber

Beylikdüzü'nde 13. kattan intihar

BEYLİKDÜZÜ'nde 13. kattaki dairesinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti.

22.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:18Beylikdüzü'nde 13. kattan intihar

BEYLİKDÜZÜ'nde 13. kattaki dairesinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Barış Mahallesi, Yeşil Sokak Üzerinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 13. katında yaşayan Suphi Orak yaklaşık 5 ay önce kanser tedavisi gören eşi Ulviye Orak'ı kaybetti.  Eşinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Orak'ın emlak işleri ile uğraştığı öğrenildi.

KİTAP YAZIYORDU

Komşularından edinilen bilgiye göre kızının da şehir dışında yaşadığı Orak'ın eşinin ölümünün ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Suphi Orak eşiyle ilgili bir kitap kaleme alıyordu. İddiaya göre yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen Orak, evinin penceresine çıktı ve bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 13. kattan beton zemine düşen adamın hayatını kaybettiğini belirledi.  Yapılan incelmelerin ardından Orak'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı anlatan komşuları, "Emekliydi, yakın zamanda eşini kaybetmişti. Kızı da Amerika 'da diye biliyoruz. Kimsesi yoktu" diye konuştu.



Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
15:36 Süreyya Opera Sahnesi'nde, Winterreise Konseri gerçekleşecek
15:36 Malatya'da aralarında anlaşmazlık bulunan köylüler barıştırıldı
15:35 Annesi, "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşlarıyla seyretti
15:35 Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 15:36:38