Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
22.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:39
Beylikdüzü 'ndeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Kahveci Mahallesi Yeşilkent 1 Sitesi A Blok'un çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak tüm çatıyı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın çok katlı olması nedeniyle yangına yüksek merdivenli araçlarla müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Adnan Kahveci Mahallesi Yeşilkent 1 Sitesi A Blok'un çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak tüm çatıyı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın çok katlı olması nedeniyle yangına yüksek merdivenli araçlarla müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Etiketler : Beylikdüzü, Yeşilkent, İtfaiye, Güncel