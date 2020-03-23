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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Beylikdüzü'nde bulunan bir sitede 14 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

23.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:45
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın çatısı alev alev yandı

22 Mart Pazar akşamı saat 22:00 sıralarında çıkan yangında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çokça itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı ve evi hasar gören üç aileyi Beylikdüzü Atatürk Öğretmenevi'nde konaklamaları için yerleştirdi.

22 Mart Pazar akşamı Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan sitede 14 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 22:00 sıralarında çıkan yangında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çokça itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Başkan Çalık Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar ile birebir görüşen Başkan Çalık, evi hasar gören üç aileyi Beylikdüzü Atatürk Öğretmenevi'nde konaklamaları için yerleştirdi. Başkan Çalık ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin konuyla yakından ilgileneceğini belirterek, evi zarar gören vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel

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