Beylikdüzü'nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bayramlık kıyafet dağıtımı bu yıl da 2 bin çocuğa bayram sevincini erkenden yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce sosyal incelemelerle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzleri gülerken Beylikdüzü'nde paylaşma duygusu tüm içtenliğinle hissedildi.Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların bayram neşesine bu yıl da yeni bayramlıklarını ulaştırarak ortak oldu. Gerekli sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi adına çalışan müdürlük, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramlıkları dağıtarak 2 bin çocuğu sevindirdi. Evleri ziyaret ederek hane halkının hatırını soran Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaştı.Mutluluğu paylaşmak için çalışıyoruzBirlik, beraberlik ve paylaşmanın Ramazan Bayramı ile perçinlendiğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi gerekli incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirledik ve çocuklarının bayram sevincini doyasıya yaşaması adına Beylikdüzü Belediyesi olarak bayramlık kıyafet dağıtımı yaptık. Personellerimiz, hediyeleri büyük bir özenle paketledi ve çocuklarımız bayramlıklarına erkenden kavuştu. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ise daha çok çalışmamız için bizlere güç verirken en büyük bayram hediyemiz de bu oldu. Bu mutluluğu paylaşmak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL