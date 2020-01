Beylikdüzü'nde 2020'nin ilk meclisi toplandı

2020 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Emek verdiğimiz kent sosyal hayatı ve doğasıyla İstanbul 'a nefes olsun istiyoruz. ve bu sayede hep birlikte Beylikdüzü'nü iyi yaşamın adresi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclisi'nin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda düzenlenen 2020 yılının ilk meclis toplantısına, yeni yılın tüm ülke ve millet adına sağlıklı bir yıl olmasını dileyerek başlayan Mehmet Murat Çalık, 2019 yılında şehit olan askerleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Konuşması sırasında gündemdeki konulara ve Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere de değinen Çalık ayrıca göreve geldiği Nisan 2019 yılından bu yana Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve 2020 yılında gerçekleşecek projeler ile çalışmaları paylaştı."2020'de iki kreşin daha yapımına başlayacağız"2019 Nisan ayından bu yana 9 aylık süreçte neler yapıldığını 2020 yılında hayata geçecek projeler ile ilgili bilgilendirme yapan Çalık, "Belediyemiz ve kaymakamlığımızın işbirliği ile yerel afet gönüllüleri eğitim programımızı başlattık. Bu sayede afet sırasında yapılması gerekenler ve alınabilecek önlemleri vatandaşlarımıza anlattık. İlkyardım konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Afet sağlığı çalıştayında ise afet sağlığı yönetimi ve modellerini tartıştık. 2020'de Afet Hazırlık Eylem Planımızı tamamlayacağız. Beylikdüzü'nde bu konuyu ihmal etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2019'da önce Emine Bulut sonra Ceren Özdemir cinayeti ve pekçok daha kadının katledilmesi hepimizin yüreğini yaktı. 2020'de kadına yönelik şiddet ile mücadele yerel eylem planımızı oluşturacağız. Beylikdüzü'nde kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak yolunda 2020'de iki kreşin daha yapımına başlayacağız. Ayrıca geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi'nin faaliyetlerine de İlkbahar ayında başlayacağını da söylemek isterim" şeklinde konuştu."Cemevi inşaatında sona yaklaşıldı"Konuşması sırasında eğitim çalışmalarına da değinen Çalık, "2019 - 2020 eğitim öğretim yılına başlarken Beylikdüzü Belediyesi olarak 55 okulumuzda bakım ve onarım yaptık. 500 öğrencimize eğitim yardımında bulunduk. Kültürsem aracılığıyla 600 öğrencimiz lise ve üniversite sınavlarına bizim kurslarımızla hazırlanıyor. 2020 yılında gençlerimizin yenilikçi fikirlerine destek olacağımız gençlik merkezini de hayata geçireceğiz. Beylikdüzü'nde şuan kent estetiğine katkı veren, mimarisinin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek olacağını iddia ettiğimiz bir cemevi inşa ediyoruz ve sona yaklaştık. Sadece fiziksel yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoşgörüyü yaşatması açısından da önemli bir merkez olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Misyonumuzu insan odaklı toplumu ve doğayı önceleyen katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek olarak belirlemiştik. Ortak değerlerimizi yaşatabilmek için ilk önce bizlerin yaşaması gerekir" ifadelerini kullandı."2020'de Beylikdüzü'nün her noktasına toplu taşıma hizmeti"2019 yılında Beylikdüzü'nün altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvadıklarının altını çizen Çalık, "43 bin ton asfalt kaplaması yaptık ve 10 kilometre yeni yol açtık. 19 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattının yenilenmesine başlandı ve bitmek üzere. 2020'de de 10 kilometrelik yeni yol yapacağız. Ulaşım hizmetlerimizde de vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için İETT ile yaptığımız toplantılar neticesinde 2 yeni otobüs güzergahını bu kentin vatandaşlarıyla buluşturduk. Bunlar Beylikdüzü'ndeki ulaşım sorunlarını çözme yolunda ilk adımlarımız. 2020'de toplu taşımaya yeni hatlar ekleyerek Beylikdüzü'nün her noktasına toplu taşıma hizmetinin ulaşmasını sağlayana kadar durmayacağız" dedi.Eşit seviyede hizmet anlayışıSosyal hizmet alanında gerçekleşen çalışmalara da değinen Çalık, "Ayrım yapmadan hizmet etmeye gayret ediyoruz. Eşit hizmet sözü verirken hayat şartları aynı olmayan insanlarımızı öyleymiş gibi kabul edeceğiz anlamına gelmiyor. 2019 yılında 11 bin 103 aileye gıda yardımı yaptık. İhtiyaç sahiplerine 48 bin 618 kez günlük sıcak yemek yardımı yaptık. Bin 458 haneye süt ve bebek bezi sağladık. Bin 761 kişiye de evde sağlık hizmeti götürdük. Beylikdüzü'nde tüm insanlarımızın eşit haklara sahip olduğunu unutmadan onlara eşit seviyede hizmet ile buluşturmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi."Yeşil Alan Miktarını 32 Bin m2 Artırdık"Beylikdüzü'nü denizle buluşturma hayaline bir adım daha yaklaşıldığını ve Yaşam Vadisi 3. Etap çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Çalık "Yaşam Vadisi'nin 3. Etabını 2020 yılında tamamladığımızda hem ilçemizin denizle olan bağlantısı biraz daha güçlenecek hem de Beylikdüzü'nün nefes alanları biraz daha artacak. Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9.5 metrekare yeşil alanla yetinmiyoruz, bunu artıracağız. Geçtiğimiz ay 120 yetişkin çınar diktik. 2019'da 37 parkın bakım onarımını tamamladık. 14 yeni parkı Beylikdüzü'ne kazandırdık. Yeşil alan miktarını da 32 bin metrekare artırdık. Şu an Yakuplu'da devam eden 3 yeni parkımız var. Onları da en kısa sürede açacağız ve 2020'de Yakuplu ormanını projelendirip Yakuplu halkının kullanımına açacağız" dedi."Tüm Canlıların Yaşamını İyileştirmek İçin Çalışıyoruz"Beylikdüzü'nde sadece insanların değil tüm canlıların yaşamını iyileştirmek için çalıştıklarını belirten Çalık, "Bunun için 2019 yılında 2 bin 244 sokak hayvanını tedavi ettik. Her gün yaklaşık bin 500 sokak hayvanını besliyoruz. Ayrıca 2019 yılında Beylikdüzü kültür sanat ve spor alanında da pek çok etkinliğe sahne oldu. Yıl boyunca yaz ve kış spor okullarında 9 bin 500 gencimiz sporla buluştu. Kültür Merkezimizde de 12 bin kişiye kültür sanat kursu verdik. Çalışmalarımız sayesinde Beylikdüzü sanatla da inşallah İstanbul'a nefes olacak. 2020'de Beylikdüzü'ne ortak çabayla daha yaşanabilir, daha modern, daha yeşil, daha eşitlikçi, daha hayvansever ve daha sevgi dolu bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışacağız. Emek verdiğimiz kent sosyal hayatı ve doğasıyla İstanbul'a nefes olsun istiyoruz. ve bu sayede hep birlikte Beylikdüzü'nü iyi yaşamın adresi haline getireceğiz" diyerek konuşmasını noktaladı.Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda; Engin Aşnaz, Ebru Çevik, Ufuk Levent Timurkaynak, Sevda Elmas ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçilirken, Temel Kılıç ise Hukuk Komisyonuna seçildi. Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun ise 10 Ocak Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı. - İSTANBUL