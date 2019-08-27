Beylikdüzü'nde 3.SAHAF Festivali başlıyor

8 Eylül'e dek devam edecek festivalde birbirinden değerli sahaflar kitapseverlerle buluşurken her gün gerçekleşecek kitap mezatları ve Sahaf Söyleşileri de edebiyat ve medya dünyasının kıymetli isimlerini kitapseverlerle bir araya getirecek.

Beylikdüzü 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları bu yıl da dopdolu programı ve çeşitli etkinlikleriyle İstanbul halkını kültür, sanat, müzik ve edebiyata doyuracak. Sevilen isimlerin konserlerinden, ana temanın Umut olduğu Çardak Altı Sohbetleri'ne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi, aynı zamanda bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sahaf Festivali ile kitapseverlerin ruhuna dokunacak. Türkiye'nin farklı birçok noktasından gelerek Beylikdüzü'nde buluşacak olan sahafların birbirinden kıymetli koleksiyonlarının gün yüzüne çıkacağı festival boyunca içlerinde plakçılarında bulunduğu 42 sahaf, Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanında kitapseverlerle buluşacak.

SAHAF SÖYLEŞİLERİ İLE YAZARLAR OKURLARLA BULUŞACAK

Festival kapsamında Ümit Nar'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek Sahaf Söyleşileri'ne bu yıl Serdar Kuzuloğlu, Ömer Durmaz-Miraç Güldoğan, Sibel Yükler, Karin Karakaşlı, Gamze Arslan, Güven Erkin Erkal, Bilge Kösebalaban, Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ekrem Işın, Osmantan Erkır, Seda Özen, Emrah Safa Gürkan, Buket Uzuner gibi isimler konuk olacak. 'Kitapsız Dünyanın Sahafları, Kitap ve Dergi Kapakları Üzerinden Basın Yayın Ressamlarının Tarihine Kısa Bir Bakış, Yazarın Odalarını Açmak: Kendine Ait Bir Zaman, Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi, 19. yy İstanbul'unda Gündelik Hayat, Atatürk'le Bir Tren Yolculuğu, Şehri Yaşayarak Korumak, Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak, Ne Olacak Sahaf Semahat'in Durumu? ' başlıkları altında keyifli sohbetler 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri boyunca 17.00 - 18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

ÜNLÜ ESERLERİN BİRİNCİ BASKILARI KİTAP MEZATINDA

Kitapseverleri bu yıl üçüncü kez Beylikdüzü'nde buluşturacak olan SahafFestivali, oldukça keyifli anlara sahne olacak. Festival süresince her gün, 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek kitap mezatlarında; Orhan Pamuk'un 'Cevdet Bey ve Oğulları' adlı eserinden Turgut Uyar'ın 'Tütünler Islak' eserinin ilk baskısından Oğuz Atay'ın 'Tehlikeli Oyunlar' adlı kitabına uzanan geniş bir yelpazede pek çok nadide esere, açık arttırma usulüyle okurlar sahip olma şansına kavuşacaklar.