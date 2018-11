Beylikdüzü'nde 4 Bin Kişilik Mantı Dağıtıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:04

Beylikdüzü'nde düzenlenen 5'inci Mantı Festivalinde 4 bin kişilik mantı vatandaşlara dağıtıldı. Kayserinin en meşhur lezzetlerinden olan mantının tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTKAYDER)'nin düzenlediği 5'inci Mantı Festivali Yakuplu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kayseri'nin hünerli kadınlarının usta ellerinden çıkan ve özenle hazırlanan mantılar sabah saatlerinde pişirilerek vatandaşlara sıcak ikram edildi. Beylikdüzü'nde geleneksel hale gelen lezzet şöleninde toplamda 4 bin kişilik mantı dağıtıldı.Beylikdüzü İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, siyasi parti ilçe başkanları, STK'lar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren İSTKAYDER Başkanı Fikret Şahin ve Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel katkılarından dolayı Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.Sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehri derneklerini hayatında ayrı bir yere koyduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Onlar bizim kültürel hayatımızın temsilcileri ve değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak olan kurum ve kuruluşlardır. Ancak ayrışmanın ve kutuplaşmanın asla bir parçası olmamalılar. Hemşehri dernekleri İstanbul'da yaşayan herkesi buluşturmanın bir formülünü bulmalılar. Biz buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Umuyorum geleceğe dönük bu tür etkinlikleri arttırırız ve Türkiye'deki diğer illerin organizasyonlarıyla da bir araya gelebiliriz. Bu duygularımla inşallah nicelerini yapacağımız mantı festivalinin devamını diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmasında Türkiye'deki kültür çeşitliliğine değinen Mehmet Okur ise "Türkiye de her ilimizin kendine has kültürü var. Dolayısıyla bu kültür çeşitliliğinin birleşmesiyle bizim kültürel zenginliklerimiz her geçen gün daha da artarak devam ediyor" dedi.Programın sonunda ise İSTKAYDER Başkanı Fikret Şahin, Başkan Ekrem İmamoğlu'na plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL