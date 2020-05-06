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Beylikdüzü'nde 65 yaş üzeri vatandaşlara anlamlı destek

Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde koruma amaçlı sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Beylikdüzü'nde 65 yaş üzeri vatandaşlara anlamlı destek
06.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:21
Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde koruma amaçlı sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Evimiz Beylikdüzü Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında dernek gönüllüleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlara telefonla ulaşarak sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların hatırları sorularak moral ve motivasyon sağlanırken bir yandan da ihtiyaçları not edilerek belediyenin ilgili birim ve müdürlüklerine iletiliyor.

Vatandaşları korona virüs salgınından korumak için ilçe genelinde birçok farklı alanda çalışma yürüten Beylikdüzü Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar için anlamlı bir proje başlattı. Şimdiye kadar 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinde güven ve sağlıkla kalmaları adına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın talimatıyla çalışmalar yürüten ekipler, bu kez vatandaşların sosyalleşmeleri adına adım attı. Evimiz Beylikdüzü Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarla moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına telefon görüşmeleri yapılırken istek ve taleplerine de kulak veriliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık'ın da katılarak destek verdiği projede vatandaşların yanında olarak manevi destek verilirken bir yandan da alınan tüm talepler belediyenin ilgili birim ve müdürlüklere iletiliyor.

"Birlik ve beraberlik içinde bu günleri aşacağız"

Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Gülten Polat, dernek gönüllülerinin gerçekleştirdiği aramalardan geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu ve vatandaşların büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, "Beylikdüzü Belediyesi ile ortak bir projede buluştuk. Covid-19 salgınından dolayı koruma amaçlı, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü büyüklerimize telefon ederek hatırlarını, isteklerini soruyoruz. Talepleri doğrultusunda yönlendirmeler yaparak değerli komşularımıza destek oluyoruz. Başta sosyalleşme, kendini değerli hissetme önceliğimizle birlikte, belediye birimlerinin hizmet kapsamında olan market, eczane vb. alışverişine ihtiyacı olanları belediyemize yönlendiriyoruz. Karşılıklı işbirliği çerçevesinde bu salgın günlerinde dayanışma, birlik beraberlik içinde bu günleri aşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Haber

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