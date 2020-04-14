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BEYLİKDÜZÜ'NDE 9 YAŞINDAKİ KIZA BALKONDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

BEYLİKDÜZÜ'nde koronavirüs nedeniyle arkadaşları eve gelemeyen 9 yaşındaki kız için ailesi, balkonda sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

14.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:13
BEYLİKDÜZÜ'NDE 9 YAŞINDAKİ KIZA BALKONDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
BEYLİKDÜZÜ'nde koronavirüs nedeniyle arkadaşları eve gelemeyen 9 yaşındaki kız için ailesi, balkonda sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamaya komşular ve arkadaşları kendi balkonlarından katıldı.

Beylikdüzü 'nde yaşayan Kumral ailesinin üç çocuğunun en küçüğü olan Mihrinaz Kumral'ın 9. yaş günü, koronavirüs nedeniyle arkadaşları ile birlikte kutlanamadı. Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlamayı çok isteyen küçük kız için babası ve ağabeyi sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Sosyal mesafeyi korumak için Mihrinaz için doğum günü partisi balkonda yapıldı, mahalledeki arkadaşları ile komşular da kutlamaya kendi balkonlarından eşlik etti. Balkonlara ve camlara çıkan çocuklar ve komşular Mihrinaz'ın hem doğum gününü kutladılar hem de çalan şarkıya alkışlarıyla eşlik ettiler.

MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çok istediği doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayamayan küçük Mihrinaz. o anlarda sevinç gözyaşları döktü. Mihrinaz akrabaları ve diğer arkadaşlarıyla da görüntülü konuştu, ağabeyleri Berat ve Ferhat ile birlikte pasta kesti. Baba Ahmet Kumral, " Koronavirüs günlerinde  sosyal mesafeyi korumak istedik. Bize kimse gelmesin ve biz de kimseye gitmek istemediğimiz için bu kötü günlerde böyle bir şey yapmaya karar verdik. Kızım da kutlama yapmayı çok istiyordu. Aslında düğünümüz vardı yarın orada bir sürpriz kutlama yapacaktık ama düğünümüzde iptal olduğu için biz de böyle bir sürpriz hazırladık. Arkadaşları gelemedi ama komşular, arkadaşlar camlardan balkonlardan bize katıldı" diye konuştu.

Anne Seyhan Kumral ise : "Beklemiyordu böyle bir şey. Mutlu oldu bayağı. Ağabeyi ile babasının aklına gelmiş beni aradılar komşulara haber ver, diye. Sağ olsunlar bizi kırmadılar balkonlardan bize eşlik ettiler" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beylikdüzü, Güncel
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