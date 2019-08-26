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Beylikdüzü'nde araç evin bahçesine uçtu

Beylikdüzü'nde yokuş aşağıya inerken virajda hızını alamayan araç sürücüsü 50 metrelik yeşil alandan 3 katlı binanın bahçesine uçtu.

26.08.2019 12:03 Beylikdüzü'nde araç evin bahçesine uçtu
Beylikdüzü'nde yokuş aşağıya inerken virajda hızını alamayan araç sürücüsü 50 metrelik yeşil alandan 3 katlı binanın bahçesine uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, evin bahçesinde araç gören bina sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta yaşandı. Adının Ziya Bekçiler olduğu öğrenilen 34 LZ 8155 plakalı araç sürücüsü iddiaya göre, Kocatepe Caddesi'nden yokuş aşağıya inerken virajda hızını alamadı. Otların bulunduğu alana dalan Ziya Bekçiler, aracıyla 50 metre sürüklendikten sonra 3 katlı apartmanın bahçesine uçtu. Apartmanın 1'inci kat balkonuna da çarpan Bekçiler'in yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı. Evinin bahçesinde hurda yığınına dönen aracı gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

"Her sabah burada olurdum, bu sabah yoktum"

Apartmanda oturan Aziz Altun isimli vatandaş her gün aynı bahçede oturduğunu, bugün işi çıktığı için dışarıda oturduğunu ifade ederek, "Beylikdüzü'ne gidecektim bir ses duydum. Çocukların balkondan bir şey attıklarını sandım. Önemsemedim gittim. Daha sonra kızım aradı durum anlattı. Geldim arabayı bu halde gördüm. Her sabah burada olurdum. Bu sabah burada yoktum. Yaralananın durumu iyiydi" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Kavaklı, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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