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Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Son dakika: İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Şüpheli koca kaçarken, bir çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

26.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:35

İstanbul 'nde bir AVM'de, eşinden boşanmak isteyen kadın kocası tarafından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli koca olay yerinden kaçarken, bir çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, 42 yaşındaki Saniye Y, daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y, boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
CENGİZHAN:MEDENİ TOPLUMLARDA HANİ BAAZILARININ KAFİR DEDİĞİ TOPLUMLARDA KADIN ERKEK OTURUP KONUŞARAK KAHVE İÇEREK KARARLARINI ALIR AYRILIRLAR HERKES YOLUNA GİDER.
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MURTEDX:kadınlar eğer erkeği uzun süre tanımıyorsanız evlenmeyin. . 1 hatta 2 yıl çıkın iyice tanıyın. . çoğu psikopat çıkıyo bu ülkede. . ortadoğu zihniyeti ile büyütülen çocuklardan alim olmaz zaten. . anca psikopat olur. . üniv okuyun dil öğrenin erkeğe muhtaç olmayın. . yurtdışına çıkın. .
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CENGİZHAN:AZ BİRAZ MEDENI OLUN LAN KADIN SENDEN BOŞANMAK İSTİYORSA GÜLE GÜLE DEYİN OTURUN KONUŞUN AÇIN DAVAYI HERKES YOLUNAA BUKADAR BASİT ASLINDA
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AHMET:Masallar ülkesinde kadınlarını koruyamayan bir topluluk varmis ,fiziken güçlü olanlar gucsuzleri eziyormus,ne yazsam ki
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CENGİZHAN:KARDEŞİM BU SAPLANTIDAN KADINI MALINIZ GÖRMEKTEN VAZGEÇİN KADIN MALINIZ EŞYANIZ DEĞİL ONUN BAŞKASININ OLACAK SAPLANTISINI SİLİN KAFANIZDAN BİR ERKEK OLARAK DİYORUM Kİ HAYATIMDA Kİ KADIN BENİ İSTEMİYORSA. BENDE ONU İSTEMEM YOLU AÇIK OLSUN
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ERKIN:Cok yazik oldu bu ulkeye cok. Boyle zihniyet yerin dibine batsin, Ataturk un mirasi ulke ne hale geldi, psikopat, tecavuzcu, hirsiz dolu her yer. . .
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COSMOS:kesin dostu vardır
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CENGİZHAN:LAN NASIL INSANSINIZ SİZ NASIL ERKKESİNİZ. VARSA YOKSA KONU SORUN BU DEĞİL .HAYATINDAN ÇIKARIR İŞİNE BAKARSIN. BIÇAKLMAK ÖLDÜRMEK BÖYLE BİR HAKKA SAHİP DEĞİLSİN.
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AYLİNN:boşanma davaları 5 ile 7 yıl sürmesi tarafları çok geriyor
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