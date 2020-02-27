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BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLAYAN ADAM POLİSE TESLİM OLDU

Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu.

27.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:31BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLAYAN ADAM POLİSE TESLİM OLDU

'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y.  polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y.  bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenilk kamerası


- İstanbul

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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