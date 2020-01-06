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BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA..

BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı.

06.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:19 BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA..

EĞLENCE KULÜBÜ DÖVÜŞ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Ersan SAN - DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı. Özel güvenlik görevlilerinin 3 müşteriyi feci şekilde dövmesi kameraya yansıdı

'nde yabancı uyruklular geçtiğimiz Mayıs ayında eğlence kulübünün önünde feci şekilde dövülmüştü. Aynı eğlence mekanında yine özel güvenlik görevlisi dehşeti yaşandı. 16 Aralık'ta mekandan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün önünde  feci şekilde dövüldü. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

  

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mekandan 3 kişinin dışarıya çıkartıldıktan sonra yumruklarla yere düştüğü  görünüyor. Yedikleri dayağın etkisiyle yerden uzun süre kalkamayan 3 kişi daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor

Görüntü Dökümü:

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-Son kavganın görüntüsü

-Geçtiğimiz aylarda yaşanan kavga



Beylikdüzü, İstanbul, kavga, Yerel

Kaynak: DHA

Yerel

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