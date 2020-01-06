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Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı.

06.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:32 Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı. Özel güvenlik görevlilerinin 3 müşteriyi feci şekilde dövmesi kameraya yansıdı

'nde yabancı uyruklular geçtiğimiz Mayıs ayında eğlence kulübünün önünde feci şekilde dövülmüştü. Aynı eğlence mekanında yine özel güvenlik görevlisi dehşeti yaşandı. 16 Aralık'ta mekandan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün önünde  feci şekilde dövüldü. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mekandan 3 kişinin dışarıya çıkartıldıktan sonra yumruklarla yere düştüğü  görünüyor. Yedikleri dayağın etkisiyle yerden uzun süre kalkamayan 3 kişi daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor.



Beylikdüzü, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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