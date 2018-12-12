12 Aralık 2018, 11:42
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Beylikdüzü'nde Bastıran Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Beylikdüzü'nde bastıran kar yağışı havadan görüntülendi Seyrine doyum olmayan görüntüler oluştuİSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayarak etrafı beyaza bürüyen kar yağışı havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde bastıran kar yağışı havadan görüntülendi
Seyrine doyum olmayan görüntüler oluştu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayarak etrafı beyaza bürüyen kar yağışı havadan görüntülendi. Ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı.
Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde kar yağışı başlamıştı. Kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Bir anda bastırarak etrafı beyaza bürüyen kar yağışı havadan görüntülendi. Kar yağışı seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Sabah,Beylikdüzü,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42