Beylikdüzü'nde bastıran kar yağışı havadan görüntülendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42

Beylikdüzü'nde bastıran kar yağışı havadan görüntülendiSeyrine doyum olmayan görüntüler oluştuİSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayarak etrafı beyaza bürüyen kar yağışı havadan görüntülendi. Ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde kar yağışı başlamıştı. Kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Bir anda bastırarak etrafı beyaza bürüyen kar yağışı havadan görüntülendi. Kar yağışı seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.