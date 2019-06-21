21.06.2019 13:15
Haberler » Güncel » Haber

Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Beylikdüzü 'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz Pazartesi günü Adnan Kahveci Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen Ufuk Y. (34) adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda saksılar içine ekilmiş 57 kök Hint keneviri, 831 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan 5 ayrı elektronik cihaz ve aparatlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
(Sadık Kahraman/İHA)Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: İHA
Beylikdüzü , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:073 çocuk annesi rock star
14:07DİDER'den çok önemli bir kermes
14:06Elazığ'da 'Usta Öğreticiler tek çatı altında toplanıyor' semineri
14:06Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu
14:06Büyükşehir'in Akhisar birimlerine ziyaret
14:06Kadınlar çocuklarıyla "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi
14:05BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLET VERMİŞTİR