Beylikdüzü'nde bir kişi bıçakla yaralandı
Beylikdüzü'nde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
17.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:31
Beylikdüzü 'nde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki parkta Nurullah H. (20) ile kişi ya da kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nurullah H. bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nurullah H'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı O.G. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki parkta Nurullah H. (20) ile kişi ya da kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nurullah H. bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nurullah H'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı O.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beylikdüzü'nde bir kişi bıçakla yaralandı
Etiketler : Fatih Sultan, Beylikdüzü, Güncel
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