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Beylikdüzü'nde, bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

19.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:22
Beylikdüzü'nde, bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yakuplu Mahallesi 57. Sokak'taki otelin restoran bölümünde yangın çıktığını fark eden çalışanlar, müşterileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otelin dış cephesini saran alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Beylikdüzü, Yakuplu, İtfaiye, Güncel

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