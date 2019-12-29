Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde cinayet - Haber

Beylikdüzü'nde cinayet

Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

29.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:38 Beylikdüzü'nde cinayet
'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat K (41) ile Binnaz K (45) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Eşine ait silahla yatak odasına giderek Ferhat K'ye bir el ateş ettiği iddia edilen Binnaz K.'nin evde bulunan misafirleri Yılmaz A. ve oğlu Şafak K'yi uyandırıp olayı anlattığı, ardından kız kardeşi ve kız kardeşinin eşine de verdiği öğrenildi.
Sağlık ekipleri Ferhat K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet zanlısı Binnaz K. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, Ferhat K'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56   Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haber
14:56   Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 15 ölü - Haber
14:54   Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem - Haber
14:53   DHA YURT BÜLTENİ-7 - Haber
14:50   Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:02:32