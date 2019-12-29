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Beylikdüzü'nde kadın eşini öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu.

29.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:16

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.

Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'nde kadın eşini öldürdü

3. Sayfa

Kaynak: DHA


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İÇ SES: Kadın ne beyan edecek bilmeden yorum yapamam, gücüm yetmez.
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