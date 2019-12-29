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Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadın gece saatlerinde tartıştığı kocasını sabaha kadar bekledikten sonra silahla başından silahla ateş ederek öldürdü.

29.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:02 Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü
BEYLİKDÜZÜ'nde  bir kadın gece saatlerinde tartıştığı kocasını sabaha kadar bekledikten sonra silahla başından silahla ateş ederek öldürdü.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Ereta Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 20 yıllık evli olan Binnaz Kırış (45) ve Ferhat Kırış (41) dün gece evlerinde misafirlerini ağırladı. Çift misafirlerini yolcu ettikten sonra tartışmaya başladı. Daha sonra yatak odalarına geçen Ferhat Kırış uyumaya başladı. Binnaz Kırış evde eşine ait silahı alarak sabaha kadar bekledikten sonra sabah 08.30'da yatakta uyuyan kocasının başına bir el ateş ederek öldürdü. 

Cinayetten sonra evde bulunan oğlunu uyandıran Binnaz Kırış 155 polis ekiplerini arayarak işlediği cinayeti itiraf etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman dairesine giren sağlık ekipleri başından vurulan Ferhat Kırış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri de Binnaz Kırış'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ferhat Kırış'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ile eşi Binnaz Kırış'ın biri erkek 2 çocukları olduğu, erkek çocuklarının nişanlı ve Nisan ayında düğün planı yaptığı öğrenildi. 


- İstanbul

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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