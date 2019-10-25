Beylikdüzü'nde Cumhuriyet'in 96. Yıldönümü coşku içinde kutlanacak

Yürüyüşün ardından, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu'nun vereceği 'Cumhuriyet Konseri'nde İstanbullular, 96.yılın coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Cumhuriyet'in heyecanı, Beylikdüzü'nde bu yıl da coşku içinde kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13:00'da Yaşam Vadisi'nde bulunan Yaşam Vadisi Tören Alanında Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak. 29 Ekim Pazartesi günü, saat 09:30'da Kaymakamlık makamında, Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, aynı gün saat 10:30'da, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programı ile sürecek. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü ise saat 18:30'da Beylik Pazar Alanı'nda 7'den 70'e yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Beylikdüzü Cumhuriyet Alanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu İstanbullular'a muhteşem bir müzik ziyafeti verecek.

"Cumhuriyet Konseri'ne Tüm Vatandaşlarımızı Davet Ediyorum"

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm ilçe halkını davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Cumhuriyet'in 96. Yıldönümünü milletçe coşku içinde kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 96.yılı dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı Korteji ile başlayan kutlamalarımızı, Beylikdüzü'nün pırıl pırıl gençlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu'nun 'Cumhuriyet Konseri'yle taçlandıracağız. Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte, coşkuyla kutlamaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." diye konuştu.