BEYLİKDÜZÜ'NDE DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı.

21.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:23
Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 34 CLN 537 plakalı minibüs sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ayrımındaki yön levhasına çarpıp savrulan minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkartılarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüsten yola sızan yakıtın herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi için belediye ekiplerince asfalta kum döküldü. Kaza nedeniyle bulvar üstünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. BEYLİKDÜZÜ’NDE DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, Selim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Son Dakika: Bursa Kestel’deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Haberler››Güncel››BEYLİKDÜZÜ'NDE DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:25: İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın... - Haber 01:18: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bursa'da incelemelerde bulundu - Haber 01:11: Adana'da pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı - Haber 01:05: İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve... - Haber 00:56: Son dakika haberi | Bursa'da ölü sayısı 2'ye yükseldi, Bakan Soylu bölgeye geliyor - Haber 00:23: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti - Haber 23:49: Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi - Haber 23:13: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi - Haber 21:45: Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı - Magazin 15:51: Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi - Haberler