Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemi

Beylikdüzü Belediyesi, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yaparak Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemini başlattı.

01.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemi
Beylikdüzü Belediyesi, Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yaparak Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemini başlattı.

Türkçe Dijital Kütüphane ve Yordam Bilgi Teknolojileri ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi, E-Kütüphane hizmetiyle kitapseverlere ev ortamında, binlerce kitaba erişim imkanı sağladı. Vatandaşların korona virüs salgını sürecinde bilgiye erişimine olanak sağlayan uygulamayla evde kalan bireyler nitelikli zaman geçirebilecek. E-Kütüphane hizmetinden yararlanabilmek için vatandaşların öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne üye olmaları, daha sonra da Beylikdüzü Belediyesi'nin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan 'Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açmaları gerekiyor.

Üyelik telefonla erişim internetten

Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'nde bulunan 3 bini aşkın kitaba, internet aracılığıyla erişim imkanı sağlayan E-Kütüphane hizmetinden yararlanmak için öncelikle Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne üye olunması gerekiyor. Beylikdüzü'nde ikamet eden ve belediye kütüphanelerine üyeliği bulunmayan vatandaşlar, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında belediyenin 444 09 39 numaralı telefonundan 6083 nolu dahili ile Kütüphane Şefliği'ne bağlanarak üyelik başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Üyelik işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sonrasında, Beylikdüzü Belediyesi'nin web sayfasındaki e-belediyecilik bölümünde yer alan 'Kütüphane Kataloğu' sekmesinden Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'ne bağlanıp üye kodu ve şifreleri ile oturum açarak evlerinde, dijital ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyorlar. Kitapseverler, Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri üyelerine, e-kitapları ücretsiz okuyabilecekleri çevrimiçi bir platform sunan E-Kütüphane hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye, belediyenin web sayfasından çözüm hattını arayarak ulaşabilirler. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Beylikdüzü'nde dijital kütüphane dönemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin’de bulundu Haberler
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı
Türkiye saat 19.10’a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haberler
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Kızılcahamam'da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali - Haber 16:57: Parklar yasaklanınca çareyi terasta mangal yakmakta buldular - Haber 16:57: Bu da destek kuyruğu - Haber 16:57: Suriyeli kanaat önderlerine korona uyarısı - Haber 16:56: Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler