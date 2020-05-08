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BEYLİKDÜZÜ'NDE DİKENLİ ÇALILIKTA MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde gideceği yere kısa yoldan geçmek isterken dikenli çalılık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:28
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde gideceği yere kısa yoldan geçmek isterken dikenli çalılık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi bölgesinde yaşandı. Ali A. adlı kişi, Mermerciler sanayi sitesinden, Ada Çiftliği Caddesi'ne kestirme yol olan dikenli alandan geçmek istedi. Ali A. bir süre ilerledikten sonra dikenli çalılıkların arasında mahsur kaldı. Ali A.'nın bildirmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Ali A.'yı bir itfaiye eri sırtında taşıdı.
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BEYLİKDÜZÜ’NDE DİKENLİ ÇALILIKTA MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, DHA, Güncel, Haber

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