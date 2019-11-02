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Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu

BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu.

02.11.2019 17:18
BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen kayısı festivalinde renkli görüntüler oluştu. Malatya kültürü ve mutfağının da yer aldığı festivalde katılımcılara kayısı dağıtıldı.
Beylikdüzü'nde 1. Kayısı Festivali düzenleniyor. Beylikdüzü eski kapalı pazar alanında düzenlenen festivalde Malatya yöresine ait yemeklerle, kayısı ve kayısıdan yapılan ürünler yer alıyor. 18 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında halk oyunları ekibi yöresel oyunları ziyaretçilere sundu. Festivalde ziyaretçilere kayısı da dağıtıldı
Beylikdüzü'nde düzenlenen kayısı festivali renkli görüntülere sahne oldu

Güncel

Kaynak: DHA


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