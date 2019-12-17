Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Haber

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı.

17.12.2019 06:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:29
BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan işyeri sahibi ve arkadaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.
Olay, Barış Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'taki eğlence mekanında saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kapanmak üzere olan eğlence mekanına gelerek işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile arkadaşı vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. İncelemeler sırasında yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı

Necip Fazıl Kısakürek, Barış Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

06:56 Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Haber
06:48 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Haber
06:45 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Haber
06:40 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik değerlendirmesi Açıklaması - Haber
06:36 Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 07:14:32