Haberler » 3. Sayfa » Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu

Beylikdüzü'nde bir eğlence eğlence mekanının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

17.12.2019 06:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:27Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu
'nde bir eğlence eğlence mekanının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mekanın kapanma saatine yakın gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30'da Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Necip Fazıl Kısakürek, Barış Mahallesi, Beylikdüzü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:08 Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı protestolar üniversitelere yayılıyor - Haberler
06:45 17 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45 17 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45 17 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45 17 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Haberler
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Haberler
00:53 Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi - Haberler
00:47 Trump'a yönelik azil raporu açıklandı - Haberler
23:35 Son dakika: CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Haberler
17.12.2019 07:14:37