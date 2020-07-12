BEYLİKDÜZÜ’NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİNİ DARP ETTİKLERİ ANLARI KAMERAYA ALMIŞLAR

Silahla eğlence mekanları basan suç örgütüne yönelik operasyon 12 gözaltı

Buse PEHLİVANİSTANBUL(DHA)

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, bir mekan sahibinin şiddet uyguladıkları anları cep telefonu kamerasıyla çektikleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döverek dışarıya çıkarttıkları, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından 7 Temmuz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

EV ARAMALARINDA TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKAN SAHİBİNİN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek şiddet gösterdiği anlar görüntülere yansıdı.