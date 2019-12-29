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Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı

Beylikdüzü'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıCenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın Sabah 10 sıralarında babama telefon geliyor.

29.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:02
'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Cenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın Sabah 10 sıralarında babama telefon geliyor. Arayan kişi 'Ferhat bey vuruldu' diyor. Babam da beni aradı. Biz geldiğimizde polis arkadaşlar içerideydi. Bizi içeri almadılar. Kendi teslim olmuş. Biz de olayın şokundayız. Kendisi ile ilgili bildiğimiz bir problem yoktu. Ailesine düşkün bir babaydı. Evine gittiğimizde bir yenge gibi değil bir abla gibi bizi karşılardı. Evindeki problemler bu kadar büyük müydü Bilmiyorum. Evde oğlunun olduğunu söylüyorlar. 18 Nisan'da oğlunun düğünü olacaktı. Oğluna ev aldı. Evini de yapmaya başlamıştı. İki çocuğu vardı. Biri Ankara'da okuyor. Diğeri buradaydı. Kelimenin bitti yer. Annesine babasına sabır diliyorum. Bizim için de zor bir durum. Yıkıldık. dedi.
Cenazenin yarın Esenyurt Haramidere Cem evinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun Ladik'te toprağa verileceği öğrenildi.
Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA


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