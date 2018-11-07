Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 4 yaralı

Beylikdüzü
'nde eski muhtar dehşet saçtı: 4 yaralıEski muhtar kahvehane önünden yeğenlerinin aralarında olduğu 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttuMuhtar kısa sürede yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde eski muhtar olduğu öğrenilen bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından muhtar polis tarafından yakalanırken, yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, 20.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı
Mahallesi İstanbul Caddesi
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü'nde eskiden muhtarlık yapan Ayhan B. isimli bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden aralarında yeğenlerinin de olduğu Coşkun B., Hakan B. Erhan P. ve Emre Y. ile bir kahvehane önünde karşılaştı. Eski muhtar ile aralarında yeğenlerinin de olduğu şahıslar arasında yapılan konuşmadan sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski Muhtar Ayhan B. yanındaki tabancayı çıkartarak 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ayhan B. Olay yerinden kaçarken, yaralılar ise kanlar içinde yere yığıldı.Eski muhtarın kurşun yağmuruna tuttuğu yeğenleri hastaneye kaldırıldıYaşanan olayda Ayhan B. tarafından kurşun yağmuruna tutulan Coşkun B., Erhan P., Hakan B. ve Emre Y. yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Coşkun B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.Eski muhtar kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandıSilah seslerinin ardından panikleyen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçmaya çalışan Ayhan B.'yi yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yapılan ilk aramada eski muhtarın üzerinden silah çıkmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ayhan B. Polis
merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor."Eski borç varmış ondan dolayı mevzu çıkmış"Olayı anlatan görgü tanığı Atalay Yüksel, "Eski borç olayı varmış, ondan dolayı mevzu çıkmış. Sonra silahını çıkartıp rast gele ateş ederken ona denk gelmiş. Silahı alırken arada birkaç kişi yaralanmış. Yaralananların hiçbir şeyden haberi yok. Bir tanesinin durumunun ağır, muhtar yakalandı.
Polis,Beylikdüzü
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:01