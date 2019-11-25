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Beylikdüzü'nde gençler öğretmenler için sahnedeydi

Birbirinden genç yeteneklerden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu bu kez 'Öğretmenler Günü' için sahnede yerini aldı.

25.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:49Beylikdüzü'nde gençler öğretmenler için sahnedeydi
Birbirinden genç yeteneklerden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu bu kez 'Öğretmenler Günü' için sahnede yerini aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Beylikdüzü'nün genç yeteneklerinin konseriyle kutlandı. Şef Hakan Tepeli yönetiminde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) sahnesinde yerini alan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Beylikdüzü Belediyesi başkan vekilleri, birim müdürleri, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı konser sonrasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık adına kitap ve Türk Bayrağı hediye edildi. Aynı zamanda okulları ziyaret ederek kahve makinesi hediye edecek olan Başkan Çalık, Beylikdüzü'nün öğretmenleriyle hafta boyunca da bir araya gelecek.

"Beylikdüzü'nde başlayan süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor"

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Taner Çetin yaptığı konuşmada, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bu güzel orkestra ve koro Mustafa Kemal sayesinde bu güzel sahnelerde hayat buluyor. Bu orkestra 34 kişiyle başladı ve şu an 101 müzisyen, 56 koristle devam ediyor. Bu yetenekli çocukların bu şekilde belediyeler tarafından desteklenmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Bundan üç yıl önce Beylikdüzü'nde başlayan süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Belediye Başkanımız sayın Mehmet Murat Çalık inanılmaz desteğiyle orkestramızın daha da büyümesini sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"Her birinin ellerinin tek tek öpülmesi gerekiyor"

Şef Hakan Tepeli'ye çiçek takdiminde bulunarak teşekkürlerini ileten Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ise, "Orkestranın bir üyesi olan evladımın velisi olarak dinlemeye geldim. İlk kurulduğu günden bu yana bütün gelişimine şahitlik etmiş bir hemşehriniz olarak şunu ifade etmeliyim ki bugün gittikçe devleşen ve mükemmel bir hal alan bir orkestra haline geldi. Herhalde filarmoni olma yolunda ilerliyoruz, inşallah o da olacak. Burada her türlü sanatı icra eden, her türlü enstrümanı çalan ve söyleyen bütün gençlerimizi bu günlere getiren öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Anne ve babalar olarak bizlerin bu işteki payımız yadsınamaz ama şu da bir gerçek ki onlara bu şekli ve eğitimi veren öğretmenlerimizin her birinin ellerinin tek tek öpülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Öğretmenler Günü, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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