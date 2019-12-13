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Beylikdüzü'nde ibadethaneler ilaçlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle halk sağlığının korunması için ilçede bulunan ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

13.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:12Beylikdüzü'nde ibadethaneler ilaçlanıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak tekrarlanan çalışmalarla vatandaşlar ibadetlerini gönül rahatlığı içinde yapıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, her inançtan vatandaşların gönül rahatlığıyla ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçede bulunan ibadethanelerde, ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla ibadethanelerin iç ve dış mekanları, bakteri ve enfeksiyon üremesine neden olacak her türlü etkenden arındırılıyor. Titizlikle yürütülen ilaçlama çalışmaları, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için periyodik olarak tekrar ediliyor.

TUNÇEL: VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

İlçede bulunan ibadethanelerde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, "Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı, her şeyden önemli. İlçemizdeki camilerde ve cemevinde ibadet alanları, abdesthaneler, tuvaletler ve lavabolar da dahil olmak üzere, tüm kapalı alanlarda, bakterilere karşı düzenli olarak dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri yapıyoruz. Aksatmadan, belirli aralıklarla tekrar ettiğimiz çalışmalarla vatandaşlarımız ibadetlerini her zaman temiz ve sağlıklı bir ortamda, huzur içinde yapacaklar." diye konuştu. Müdür Ertuğrul Tunçel, ilaçlamada, insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ve doğal ilaçlar kullandıklarının da altını çizdi.


Beylikdüzü Belediyesi, Huzur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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